Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Малкин: в игре прибавил, стало больше уверенности в себе

Малкин: в игре прибавил, стало больше уверенности в себе
Комментарии

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал победу над «Рейнджерс» (5:0, 3-1 в серии). Российский хоккеист набрал 4 (2+2) очка и повторил свой личный рекорд результативности для одного матча плей-офф, установленный в 2009 году.

«Чувствую себя намного лучше. И в игре прибавил, стало больше уверенности в себе. Сегодня моё звено с Конором Шери и Брайаном Растом играло очень неплохо, но я знаю, что мы можем быть ещё лучше», – передаёт слова Малкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android