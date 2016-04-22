Малкин: в игре прибавил, стало больше уверенности в себе

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал победу над «Рейнджерс» (5:0, 3-1 в серии). Российский хоккеист набрал 4 (2+2) очка и повторил свой личный рекорд результативности для одного матча плей-офф, установленный в 2009 году.

«Чувствую себя намного лучше. И в игре прибавил, стало больше уверенности в себе. Сегодня моё звено с Конором Шери и Брайаном Растом играло очень неплохо, но я знаю, что мы можем быть ещё лучше», – передаёт слова Малкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.