Малкин: в игре прибавил, стало больше уверенности в себе
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Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал победу над «Рейнджерс» (5:0, 3-1 в серии). Российский хоккеист набрал 4 (2+2) очка и повторил свой личный рекорд результативности для одного матча плей-офф, установленный в 2009 году.
«Чувствую себя намного лучше. И в игре прибавил, стало больше уверенности в себе. Сегодня моё звено с Конором Шери и Брайаном Растом играло очень неплохо, но я знаю, что мы можем быть ещё лучше», – передаёт слова Малкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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