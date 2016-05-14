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Фазлеев: возможно, историю с Евгением Медведевым раздули журналисты

Фазлеев: возможно, историю с Евгением Медведевым раздули журналисты
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Нападающий Радель Фазлеев, задрафтованный в 2014 году «Филадельфией Флайерз», выразил поддержку защитнику команды Евгению Медведеву, которому ранее были предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом виде.

«Хотел бы выразить поддержку Жене. Я не знаю, что там произошло на самом деле, но предполагаю, что просто могли раздуть из мухи слона. Потому что тема русского в Америке, да ещё и хоккеиста, очень щекотливая. Если бы Медведев по-настоящему нарушил закон, то его бы закрыли, без вопросов. А если этого не произошло, то, значит, не так уж и велика вина», — цитирует Фазлеева «Спорт БО».

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