Фазлеев: возможно, историю с Евгением Медведевым раздули журналисты

Нападающий Радель Фазлеев, задрафтованный в 2014 году «Филадельфией Флайерз», выразил поддержку защитнику команды Евгению Медведеву, которому ранее были предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом виде.

«Хотел бы выразить поддержку Жене. Я не знаю, что там произошло на самом деле, но предполагаю, что просто могли раздуть из мухи слона. Потому что тема русского в Америке, да ещё и хоккеиста, очень щекотливая. Если бы Медведев по-настоящему нарушил закон, то его бы закрыли, без вопросов. А если этого не произошло, то, значит, не так уж и велика вина», — цитирует Фазлеева «Спорт БО».