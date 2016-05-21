15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кинэн: у россиян в составе есть, кому забить важные шайбы. Главное – сделать это

Кинэн: у россиян в составе есть, кому забить важные шайбы. Главное – сделать это
Комментарии

Известный тренер Майк Кинэн поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира Россия – Финляндия.

«Одним звеном вы финнов точно не обыграете. В полуфинале мирового первенства должен выстрелить кто-то ещё. Тройка с Панариным и вправду очень хороша. Но неужели у России мало звёзд, способных взять ответственность на себя? Я видел не все матчи вашей сборной на чемпионате мира. Но из того, что видел, могу сказать: очень неплохо выглядит Мозякин. Его связка с Дацюком постоянно создаёт опасные моменты. Так что в русском составе есть кому забить пару важных шайб в полуфинале. Главное — сделать это, — цитирует Кинэна «Спортфакт».

Комментарии