Кинэн: у россиян в составе есть, кому забить важные шайбы. Главное – сделать это

Известный тренер Майк Кинэн поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира Россия – Финляндия.

«Одним звеном вы финнов точно не обыграете. В полуфинале мирового первенства должен выстрелить кто-то ещё. Тройка с Панариным и вправду очень хороша. Но неужели у России мало звёзд, способных взять ответственность на себя? Я видел не все матчи вашей сборной на чемпионате мира. Но из того, что видел, могу сказать: очень неплохо выглядит Мозякин. Его связка с Дацюком постоянно создаёт опасные моменты. Так что в русском составе есть кому забить пару важных шайб в полуфинале. Главное — сделать это, — цитирует Кинэна «Спортфакт».