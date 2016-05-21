Ларионов: пока не вижу у сборной России структуру игры в большинстве

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов в перерыве матча Россия — Финляндия отметил, что россиянам надо упрощать игру. Напомним, после двух периодов финны выигрывают со счётом 3:1.

«Панарин правильно сказал, что иногда надо упрощать игру. Давление, накал этого матча сказываются. Такие вещи должны наигрываться заранее. Должно быть задание перед игрой, когда команда рассматривает финскую оборону, должны продумываться варианты, которые должны быть реализованы. У Овечкина был острый угол и он слишком сблизился с вратарём, а тот перекрыл угол. Дело в том, что когда играешь с финнами, в матче другой накал борьбы. Мы немножко успокоились и дали возможность финнам войти в игру. Молодёжи в Финляндии — полное доверие. Ахо и Лайне в своих звеньях играют с партнёрами, которые старше их. Если ты не доверяешь молодым, тогда они не растут. А эти парни по ходу чемпионата набирают силы и становятся лучшими игроками команды. Пока я не вижу структуры игры в большинстве. Это меня больше всего беспокоит. Если мы не двигаемся с шайбой, не передаём её партнёрам, не открываемся под неё, то очень трудно забить.

Когда Йокинен отдавал пас, Белов должен был оставаться с ним. Здесь очевидная ошибка защитника. Когда финны очень быстро двигаются, нужно пристальное внимание всех игроков обороны. А наши ребята не смогли разобраться, кто кого берёт. В моменте с Овечкиным было чистое удаление.

О «Матче Легенд» могу сказать, что неплохая игра была. На оставшийся период с финнами я выйти готов», — сказал Ларионов в эфире «Матч ТВ».