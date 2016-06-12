Шири: что можно было поделать с игрой вратаря «Шаркс» в пятом матче серии?

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Конор Шири поделился ожиданиями от шестого матча серии с «Сан-Хосе Шаркс».

«Что можно было поделать с такой игрой вратаря? Здесь от нас мало что зависит. Менять мы точно ничего не будем. Наверное, ещё раз посмотрим видео его игры, тренеры подскажут нам, как лучше быть. Но одна из ключевых вещей – это создание помех перед воротами.

Давление из-за упущенного шанса? Да, есть такое немного. Все хотели нашей победы дома. Но мы неплохо играем в гостях в плей-офф и постараемся показать это в воскресенье», — цитирует Шири официальный сайт лиги.