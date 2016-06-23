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Кейн: Панарин — одна из основных причин моего успеха, роль сыграл и Анисимов

Кейн: Панарин — одна из основных причин моего успеха, роль сыграл и Анисимов
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн после победы в голосовании на «Харт Трофи» отметил вклад своих партнёров.

«Несомненно, игра Панарина – одна из основных причин моего успеха. Скажу больше, Анисимов тоже сыграл в этом большую роль.

Мы втроём получили большое удовольствие от того, что играли вместе в этом сезоне. Надеюсь, останемся вместе надолго», — приводит слова Кейна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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