Давыдов: чемпиона России должен определять гладкий чемпионат
Поделиться
Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился своим мнением о решении ФХР и КХЛ определять чемпиона России, а также призёров чемпионата по итогам плей-офф Кубка Гагарина.
«Мне ближе, если чемпион страны определяется по результатам первенства. Это было бы правильнее. Всё-таки чемпионат и Кубок Гагарина — это разные вещи. Гладкий чемпионат должен определить чемпиона страны. Кубок — как завершение, где сыграют сильнейшие клубы чемпионата, как в футболе. Потому что Кубок – есть Кубок, а чемпионат – есть чемпионат», — приводит слова Давыдова «Советский спорт».
Комментарии
- 24 октября 2026
-
05:47
- 23 октября 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:37
-
23:31
-
23:22
-
23:07
-
23:01
-
22:51
-
22:39
-
22:27
-
22:15
-
22:03
-
21:49
-
21:43
-
21:25
-
20:58
-
20:45
-
20:31
-
20:18
-
20:14
-
20:10
-
19:42
-
19:30
-
19:30
-
19:12
-
19:00
-
18:54
-
18:33
-
18:12
-
17:55
-
17:34
-
17:13
-
17:10