Давыдов: чемпиона России должен определять гладкий чемпионат

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился своим мнением о решении ФХР и КХЛ определять чемпиона России, а также призёров чемпионата по итогам плей-офф Кубка Гагарина.

«Мне ближе, если чемпион страны определяется по результатам первенства. Это было бы правильнее. Всё-таки чемпионат и Кубок Гагарина — это разные вещи. Гладкий чемпионат должен определить чемпиона страны. Кубок — как завершение, где сыграют сильнейшие клубы чемпионата, как в футболе. Потому что Кубок – есть Кубок, а чемпионат – есть чемпионат», — приводит слова Давыдова «Советский спорт».