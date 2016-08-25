Сведберг: атмосфера в раздевалке после матча со СКА была ужасной

Вратарь «Салавата Юлаева» Никлас Сведберг после поражения от СКА (1:7) рассказал, что атмосфера в раздевалке после матча была ужасной, и отметил, что его команде нужно добавлять во всех компонентах игры.

«В моменте с первой пропущенной шайбой я потерял равновесие, у меня конёк застрял во льду. Так что я допустил ошибку, плюс удача была не на моей стороне. Не знаю, какой гол СКА был ключевым. Неважно, какие изменения прошли этим летом в СКА. Мы думаем только о своей команде.

Что нам надо улучшить в следующей игре? Всё. Атмосфера в раздевалке после матча была ужасной. Что говорил тренер? Это останется в раздевалке», — передаёт слова Сведберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.