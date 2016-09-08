Орешкин: три поражения? Может, психология, мы упустили фортуну
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Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин после поражения от «Ак Барса» (1:4) отметил, что его команда упустила удачу.
«Три поражения подряд? Может, психология. Фортуну надо держать в кармане. Если ты её упускаешь, потом тяжело её найти. Всё приходит только через работу.
Хочу поздравить „Ак Барс“ с победой, хорошая игра. У нас чисто проигранный третий период, проиграли его из-за дисциплины. Игра была до гола, надо дорабатывать моменты», — приводит слова Орешкина «Р-Спорт».
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