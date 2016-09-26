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Маршан подписал с «Бостоном» новый восьмилетний контракт с зарплатой $ 6,125 млн

Маршан подписал с «Бостоном» новый восьмилетний контракт с зарплатой $ 6,125 млн
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Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с хоккеистом рассчитано на восемь лет с зарплатой $ 6,125 млн.

Маршан в составе сборной Канады вышел в финал Кубка мира, где сразится с командой Европы. В четырёх матчах турнира нападающий набрал 5 (3+2) очка. В прошедшем сезоне Маршан стал третьим бомбардиром «Бостона», набрав 61 (37+24) очка в 77 матчах регулярного чемпионата.

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