«Ак Барс» и минское «Динамо» определились с составами на игру
Стали известны составы «Ак Барса» и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Казани, начало в 19:00 мск.
«Ак Барс»:
Галимов (Гарипов);
Токранов – Абросимов, Секач – Свитов – Азеведо;
Захарчук – Жуков, Лукоянов – Ткачёв – Чибисов;
Мусин – Черепанов, Глинкин – Попов – Обухов;
Сидоров – Охтамаа, Варнаков – Малыхин – Лазарев.
«Динамо-Минск»:
Скривенс (Карнаухов);
Крайчек – Хенкель, Гаврус – Волков – Павлович;
Граньяни – Шинкевич, Клинкхаммер – Кулаков – Матерухин;
Лисовец – Бэйлен, Лингле – Эллисон – Костицын;
Лопачук – Дрозд – Амброжейчик.
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