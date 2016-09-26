«Ак Барс» и минское «Динамо» определились с составами на игру

Стали известны составы «Ак Барса» и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Казани, начало в 19:00 мск.

«Ак Барс»:

Галимов (Гарипов);

Токранов – Абросимов, Секач – Свитов – Азеведо;

Захарчук – Жуков, Лукоянов – Ткачёв – Чибисов;

Мусин – Черепанов, Глинкин – Попов – Обухов;

Сидоров – Охтамаа, Варнаков – Малыхин – Лазарев.

«Динамо-Минск»:

Скривенс (Карнаухов);

Крайчек – Хенкель, Гаврус – Волков – Павлович;

Граньяни – Шинкевич, Клинкхаммер – Кулаков – Матерухин;

Лисовец – Бэйлен, Лингле – Эллисон – Костицын;

Лопачук – Дрозд – Амброжейчик.