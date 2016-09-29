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Матерухин: с приходом Вудкрофта «Динамо» стало играть в более атакующий хоккей

Матерухин: с приходом Вудкрофта «Динамо» стало играть в более атакующий хоккей
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Нападающий минского «Динамо» Александр Матерухин рассказал об изменениях в тактике, которые внёс главный тренер Крэйг Вудкрофт.

«Мне любой хоккей комфортен, любая тактика. Надо играть быстро – могу быстро. Надо технично – могу и так. Я перестраиваюсь легко. Вообще, хоккеист должен выполнять те задачи, которые ставит тренер. Если все начнут играть так, как им персонально нравится, на льду начнётся цирк. В прошлом году мы действовали в пас, раскатывались, сейчас тактика стала более атакующей. Это не проблема», — приводятся слова Матерухина на официальном сайте «Динамо».

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