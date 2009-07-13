"Молодёжка" белорусов сыграет пять матчей за шесть дней

Молодёжная сборная Белоруссии 15 июля приступит к своим первым тренировкам под руководством нового главного тренера Василия Спиридонова. А с 20 по 26 июля белорусы проведут пять тренировочных матчей, три из которых – против молодёжной сборной Швейцарии, сообщает официальный сайт федерации хоккея Белоруссии.