"Молодёжка" белорусов сыграет пять матчей за шесть дней
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Молодёжная сборная Белоруссии 15 июля приступит к своим первым тренировкам под руководством нового главного тренера Василия Спиридонова. А с 20 по 26 июля белорусы проведут пять тренировочных матчей, три из которых – против молодёжной сборной Швейцарии, сообщает официальный сайт федерации хоккея Белоруссии.
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