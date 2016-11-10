Назаров: «Нефтехимику» нужно забить больше одного гола, и кураж появится

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от матча с «Салаватом Юлаевым» (1:4).
«Интересный матч, на мой взгляд, для нас получился. Нахожусь в «Нефтехимике» третий матч, пытаюсь это исправить, но пока не получается – больше одной шайбы забить не можем. Надеюсь, что в следующей игре прорвёт. А так, движение было, старание было. Готовимся к следующему матчу.
Когда забиваешь один гол, тяжело кураж поймать. Очень тяжело забиваем голы. Есть моменты, что-то не получается. Соответственно, эти проблемы, неуверенность, непонимание и выливаются. А так, забьём, пойдёт всё, и кураж появится. Нужно забить», — цитирует Назарова пресс-служба уфимского клуба.
Видео пресс-конференции также можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=Jz3ryiB682w
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