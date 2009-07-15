"Динамо" переманивает снайпера у обладателя Кубка Стэнли

Состав минского «Динамо» может пополнить лучший снайпер прошедшего чемпионата Финляндии Юсси Макконен.

Интересно, что 24-летний центрфорвард имел предложение от обладателя Кубка Стэнли «Питтсбурга», но белорусский клуб смог переманить игрока, предложив контракт на $ 1 млн, сообщает Ilta Sanomat.

В прошлом сезоне Макконен провел в составе клуба ХПК 57 матчей, набрав 59 (27+32) очков по системе «гол+пас».