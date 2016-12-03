Профсоюз игроков НХЛ отклонил предложение лиги об участии в ОИ-2018
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Профсоюз хоккеистов НХЛ отклонил предложение лиги об их участии в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане в обмен на продление текущего коллективного соглашения, информирует ESPN.
Исполнительный директор профсоюза Дон Фер заявил, что игроки посчитали малоинтересным предложение лиги, а также выразил надежду, что стороны всё же смогут заключить договор и поехать на Олимпиаду в Пхёнчхане. «Совет не проявил большого интереса к предложению лиги. Но мы по-прежнему считаем, что участие в Играх-2018 важно, и исходим из этого».
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