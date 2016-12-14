Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Голкипер «Рейнджерс» Лундквист начнёт на скамейке четвёртый матч подряд

Голкипер «Рейнджерс» Лундквист начнёт на скамейке четвёртый матч подряд
Хоккей / НХЛ 0

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист начнёт матч с «Чикаго Блэукхоукс» на скамейке запасных, сообщает североамериканский журналист Шон Хартнетт.

В основном составе вновь выйдет финский голкипер Антти Раанта, который последние два матча отыграл на ноль.

В текущем сезоне 34-летний Лундквист сыграл в 21 матче, одержав 12 побед, пропуская в среднем 2,55 шайбы за игру и отражая 91,2% бросков по своим воротам.

>>> Лундквист: тяжело что-то возразить, когда Раанта играет так хорошо
https://www.championat.com/hockey/news-2661420-lundkvist-tjazhelo-chto-to-vozrazit-kogda-raanta-igraet-tak-horosho.html

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020