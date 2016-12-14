Голкипер «Рейнджерс» Лундквист начнёт на скамейке четвёртый матч подряд
Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист начнёт матч с «Чикаго Блэукхоукс» на скамейке запасных, сообщает североамериканский журналист Шон Хартнетт.
В основном составе вновь выйдет финский голкипер Антти Раанта, который последние два матча отыграл на ноль.
В текущем сезоне 34-летний Лундквист сыграл в 21 матче, одержав 12 побед, пропуская в среднем 2,55 шайбы за игру и отражая 91,2% бросков по своим воротам.
>>> Лундквист: тяжело что-то возразить, когда Раанта играет так хорошо
— https://www.championat.com/hockey/news-2661420-lundkvist-tjazhelo-chto-to-vozrazit-kogda-raanta-igraet-tak-horosho.html
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