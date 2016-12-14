Голкипер «Рейнджерс» Лундквист начнёт на скамейке четвёртый матч подряд

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист начнёт матч с «Чикаго Блэукхоукс» на скамейке запасных, сообщает североамериканский журналист Шон Хартнетт.

В основном составе вновь выйдет финский голкипер Антти Раанта, который последние два матча отыграл на ноль.

В текущем сезоне 34-летний Лундквист сыграл в 21 матче, одержав 12 побед, пропуская в среднем 2,55 шайбы за игру и отражая 91,2% бросков по своим воротам.

>>> Лундквист: тяжело что-то возразить, когда Раанта играет так хорошо

— https://www.championat.com/hockey/news-2661420-lundkvist-tjazhelo-chto-to-vozrazit-kogda-raanta-igraet-tak-horosho.html