Кузнецов: не реализую много возможностей, нужно поймать ритм

Форвард «Вашингтон Кэпиталз»поделился мнением о своей низкой результативности в нынешнем сезоне.«Не всегда всё идёт гладко, нужно проходить через эти моменты. Необходимо больше смотреть на игру команды, делать свою работу, и моменты придут. Не реализую много возможностей. Где-то нужно выжимать, а я немного расхлябанно относился к этому. Самое важное — поймать ритм, который был у «Вашингтона» в прошлом году.То, что в нашем дивизионе высочайшая конкуренция, показывает, что все команды прибавили, хорошо играют. Думаю, после Нового года все подравняются и борьба станет ещё плотнее», — цитирует Кузнецова официальный сайт лиги.