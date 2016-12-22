Емелин: «Монреалю» не нужно ничего кардинально менять, играем неплохо

Защитник «Монреаль Канадиенс»прокомментировал игру команды в текущем регулярном чемпионате.«Мы хорошо начали этот чемпионат. В целом и сейчас дела складываются неплохо, но, к сожалению, в последнее время на нас свалилась череда травм, поэтому всё же небольшой спад наметился.Что касается целей и планов на предстоящую часть сезона, то я считаю, что «Монреалю» ничего кардинально менять не надо. Нам необходимо продолжать играть в свою игру, раз уж на данный момент у нас неплохо получается. Большим плюсом станет возвращение травмированных хоккеистов. Надеюсь, что они полностью подлечатся и помогут «Канадиенс» попасть в плей-офф, а там уже будем решать совсем другие задачи», — приводит слова Емелина официальный сайт лиги.