Летестю, Мэйсон и Бураковски — лучшие игроки дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.Первой звездой признан нападающий «Эдмонтон Ойлерз», отметившийся 3 (1+2) очками в игре с «Аризоной Койотс» (3:2).Второй звездой стал вратарь «Филадельфии Флайерз», отразивший 36 из 38 бросков по своим воротам в матче с «Вашингтон Кэпиталз» и одержавший победу в серии буллитов (3:2 Б).Замкнул тройку лучших форвард «Вашингтона», набравший 2 (1+1) результативных балла в матче с «Филадельфией» (2:3 Б).