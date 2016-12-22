Вратарь «Кузни» Кареев может быть обменян в «Нефтехимик»

Как стало известно «Чемпионату», «Нефтехимик» в ближайшее время может пополниться вратарём новокузнецкого «Металлурга». 22-летний голкипер в нынешнем регулярном чемпионате провёл за новокузнечан 27 игр при проценте отражённых бросков 93,4 и коэффициенте полезности 2,50.Напомним, что недавно нижнекамцы заключили соглашение с 30-летним голкипером, но пункта о запрете обмена в его контракте нет. Таким образом, руководство команды может обменять Касутина и пополнить состав молодым голкипером. Касутин ранее сыграл за «Торпедо» 10 матчей при проценте отражённых бросков 86,5 и коэффициенте надёжности 3,51. 1 декабря контракт Касутина с нижегородцами был расторгнут.Генеральный менеджер «Нефтехимика» Виктор Левицкий от комментариев отказался.