Новотны: далёк от идеальной формы, но чувствую себя лучше с каждой игрой

Форвард челябинского «Трактора»прокомментировал свои первые три матча после проведённой болезни.«Матч со «Слованом» был первым, когда в физическом плане всё было неплохо. Конечно, я ещё далёк от идеальной формы, но чувствую себя лучше и лучше с каждой игрой. В последнем матче играл на позиции крайнего нападающего, а не в центре. Рад любой роли в команде, за исключением, наверно, вратаря.Нам нужно играть в сезоне, как мы действовали в двух последних периодах со «Слованом», не очень много рассчитывать на своих вратарей, они проводят хороший сезон, но мы должны сами забивать. Мы много давим, но давления должно быть больше, потому что современные голкиперы очень хороши.Мой сын учится в одном классе с сыном Вацлава Недороста, они поспорили, чья команда выиграет. Мой проиграл, и ему придётся сделать 50 приседаний», — сказал Новотны в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рихардом Вайнфортнером.