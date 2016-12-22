Яценко: никто не приходит после школы и не начинает играть с ходу

Капитан «Омских Ястребов»поделился мнением об омоложении состава омской команды.«Мы неплохо начали сезон, выигрывали, потом прошли небольшой спад, но преодолели его без серьёзных проблем. Начали добавлять и сейчас идём среди лидеров. У нас проблемы с обороной, надо работать над этим, прибавлять в этом компоненте, потому что в плей-офф без хорошей обороны делать нечего. Прибавим – всё будет хорошо.У нас было серьёзное омоложение? Как и вся команда, новые ребята всегда выкладываются и стараются принести максимальную пользу. Никто не приходит после школы и не начинает играть с ходу, таких – единицы, но ребята постоянно работают, по сравнению со стартом чемпионата они добавили во всех компонентах, сейчас смотрятся неплохо. У нас хорошая команда, и всё ещё впереди», — цитирует Яценко официальный сайт ХК «Авангард».