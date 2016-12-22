Проворов: «Филадельфия» движется верным путём, мы становимся лучше

Защитник «Филадельфии Флайерз»поделился эмоциями после матча с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2 Б).«Вся команда боролась до конца. Мы старались, играли правильно, поэтому добились победы. Думаю, что команда движется верным путём, мы становимся лучше с каждым днём.Как оценю первую треть сезона? Неплохо. Всё идёт по плану. Как я уже говорил, продолжаю работать, стараюсь становиться лучше с каждым днём. То же самое касается и команды. Стараемся прогрессировать и играть в свой хоккей», — цитирует Проворова официальный сайт НХЛ.