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«Торпедо» сегодня сыграет с московским «Динамо» в ретроформе

22 декабря 2016, четверг. 14:00. Хоккей
Нижегородское «Торпедо» будет играть в домашнем матче с московским «Динамо» в ретроформе.

«Торпедо» выйдет на матч с московским «Динамо» в ретроформе, в которой выступало серебряное поколение нашей команды. Окунуться в славное прошлое поможет не только внешний вид хоккеистов, но и антураж матча.

Также перед матчем состоится церемония чествования ветеранов нижегородской команды Александра Рогова и Валерия Кормакова», — сообщается на официальном сайте клуба из Нижнего Новгорода.

Напомним, матч «Торпедо» и московского «Динамо» состоится 22 декабря, начало — в 19:00 по московскому времени.
Источник: Официальный сайт ХК "Торпедо" (Нижний Новгород) Сообщить об ошибке
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