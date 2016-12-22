«Торпедо» сегодня сыграет с московским «Динамо» в ретроформе

Нижегородское «Торпедо» будет играть в домашнем матче с московским «Динамо» в ретроформе.«Торпедо» выйдет на матч с московским «Динамо» в ретроформе, в которой выступало серебряное поколение нашей команды. Окунуться в славное прошлое поможет не только внешний вид хоккеистов, но и антураж матча.Также перед матчем состоится церемония чествования ветеранов нижегородской команды Александра Рогова и Валерия Кормакова», — сообщается на официальном сайте клуба из Нижнего Новгорода.Напомним, матч «Торпедо» и московского «Динамо» состоится 22 декабря, начало — в 19:00 по московскому времени.