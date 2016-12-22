Кого вы считаете лучшим отечественным хоккеистом 80-х годов

В этом году отмечается 70-летие отечественного хоккея. Мы предлагаем вам выбрать лучшего отечественного хоккеиста 80-х годов среди следующих спортсменов:
Владислав Третьяк;
Вячеслав Фетисов;
Алексей Касатонов;
Василий Первухин;
Зинэтула Билялетдинов;
Владимир Крутов;
Игорь Ларионов;
Сергей Макаров;
Вячеслав Быков;
Андрей Хомутов;
Валерий Каменский.
Проголосовать вы можете, перейдя по ссылке: https://www.championat.com/hockey/article-263898-70-let-otechestvennomu-hokkeju-luchshie-igroki-80-h-fetisov-bykov-larionov.html
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