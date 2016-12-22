Тэйвз: не понимаю, как упустил моменты забить в игре с «Оттавой»

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс»поделился мнением о своей низкой результативности в нынешнем сезоне.«Не понимаю, как упустил пару моментов в матче с «Оттавой». Не знаю, сумел бы я так же неудачно распорядиться шайбой напротив пустых ворот, если бы попробовал ещё 100 раз. Это крайне неприятно.Не знаю, что сказать, хотя у меня в карьере были похожие ситуации. Я форвард и буду продолжать работать над своей игрой. Это не то начало сезона, что я хотел. Но что тут сделаешь? Нужно пройти через это и стать в каком-то смысле ещё лучше», — цитирует Тэйвза Chicago SunTimes.