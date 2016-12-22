«Магнитка» подписала контракт с форвардом Томми Санталой

Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с финским нападающим, информирует официальный сайт команды. Контракт с 37-летним форвардом рассчитан до конца сезона-2016/17, он заменит собой травмированного Войтека Вольски.Новобранец «Металлурга» присоединится к команде 22 декабря в Братиславе.В нынешнем сезоне Сантала сыграл за швейцарский «Клотен» 29 матчей, набрав 33 (12+21) очка. Есть в активе нападающего и опыт выступления в Национальной хоккейной лиге – 33 матча за «Атланта Трэшерз» и 30 за «Ванкувер Кэнакс».