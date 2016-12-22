Форвард Станислав Чистов может перейти в «Автомобилист»

Нападающий, чей контракт с «Локомотивом» на днях был расторгнут, перейдёт в «Автомобилист», сообщают EANews со ссылкой на главного тренера команды из Екатеринбурга Владимира Крикунова.«Будут ли ещё изменения в команде? Уже нельзя – 25 декабря дедлайн на переходы игроков заканчивается. Но завтра у нас появится ещё один игрок – Станислав Чистов. И на этом, наверное, всё. В этом сезоне больше перестановок, скорее всего, не будет», — сказал Крикунов.В текущем регулярном чемпионате 33-летний Чистов провёл за ярославскую команду 30 матчей, в которых набрал 9 (6+3) очков.