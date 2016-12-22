В Екатеринбурге заложен первый камень в строительство «Арены Авто»

В Екатеринбурге состоялась торжественная закладка первого камня в строительство «Арены Авто» — крытого ледового катка, реализация проекта которого стала возможной в результате победы команды «Авто» в V Всероссийском фестивале Ночной лиги.Новая «Арена Авто» должна быть открыта уже в 2018 году. В рамках её проекта предусмотрена дополнительная инфраструктура, включающая в себя интернат для маленьких хоккеистов.В мероприятии приняли участие юные хоккеисты ДЮСШ «Спартаковец», губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, двукратный олимпийский чемпион, куратор конференции «Урал» Ночной лиги Сергей Макаров и президент федерации хоккея Свердловской области Олег Черепанов. Участники церемонии выступили с приветственными словами, хоккеисты из «Авто» получили благодарственные письма от губернатора.