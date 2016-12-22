В Екатеринбурге заложен первый камень в строительство «Арены Авто»

В Екатеринбурге состоялась торжественная закладка первого камня в строительство «Арены Авто» — крытого ледового катка, реализация проекта которого стала возможной в результате победы команды «Авто» в V Всероссийском фестивале Ночной лиги.
Новая «Арена Авто» должна быть открыта уже в 2018 году. В рамках её проекта предусмотрена дополнительная инфраструктура, включающая в себя интернат для маленьких хоккеистов.
В мероприятии приняли участие юные хоккеисты ДЮСШ «Спартаковец», губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, двукратный олимпийский чемпион, куратор конференции «Урал» Ночной лиги Сергей Макаров и президент федерации хоккея Свердловской области Олег Черепанов. Участники церемонии выступили с приветственными словами, хоккеисты из «Авто» получили благодарственные письма от губернатора.