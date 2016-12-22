Хартли: в один день получил предложения от сборной Латвии и клуба КХЛ

Новый главный тренер сборной Латвиирассказал, что имел предложение о работе в клубе Континентальной хоккейной лиги.«Это был удивительный день. Иногда одного-единственного звонка с интересным предложением о работе ждёшь по многу месяцев, а у меня их в тот день раздалось два. Один – от федерации хоккея Латвии, другой – от клуба КХЛ. Я побеседовал с обеими организациями. И как-то сразу вспомнил, что в «Колорадо» тренировал Сандиса Озолиньша, а в «Цюрихе» – Роналдса Кениньша в его дебютном сезоне.Кроме того, сама возможность руководить сборной на чемпионате мира меня очень вдохновила. И тогда я решил, что гнаться за двумя зайцами будет с моей стороны нечестно: ведь в конце концов придётся кому-то отказывать. Поэтому клуб из КХЛ я поблагодарил за оказанную честь, но общение с ним быстро свернул. С латвийской же федерацией как-то быстро возник фактор доверия: чем больше они рассказывали о своём видении моей роли, тем сильнее мне хотелось эту работу», — цитирует Хартли официальный сайт НХЛ.