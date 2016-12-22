Видео. «Амур» — «Югра»

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Югрой». Встреча проходила в Хабаровске и завершилась победой гостей со счётом 3:1.«Югра» вышла вперёд на исходе восьмой минуты матча — шайбу забросил Артём Булянский. На 22-й минуте Евгений Лапенков упрочил преимущество команды из Ханты-Мансийска. На 37-й минуте встречи Денис Орлович-Грудков сократил разрыв в счёте до минимума, однако уже через 15 секунд Артём Булянский восстановил статус-кво. В дальнейшем хантымансийцам удалось удержать преимущество и довести дело до победы.Главным героем встречи стал форвард «Югры» Артём Булянский — он оформил дубль.