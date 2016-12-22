«Сибирь» — «Динамо» (Минск): видеообзор

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и минским «Динамо». Встреча проходила в Новосибирске и завершилась победой гостей со счётом 3:1.Единственный гол в составе команды хозяев записал на свой счёт Максим Шалунов. У «Динамо» точные броски удались Александру Павловичу, Андрею Степанову и Дмитрию Коробову.