«Слован» — «Трактор»: видео лучших моментов

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Слованом» и «Трактором». Встреча проходила в Братиславе и завершилась минимальной победой хозяев льда со счётом 1:0.Единственная заброшенная шайба в матче на счету Михала Глинки. Сухой матч удалось провести вратарю братиславского клуба Барри Брасту.