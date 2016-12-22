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175 лет назад
2016
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«Слован» — «Трактор»: видео лучших моментов
22 декабря 2016, четверг. 18:05.
Хоккей
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Слованом» и «Трактором». Встреча проходила в Братиславе и завершилась минимальной победой хозяев льда со счётом 1:0.
Единственная заброшенная шайба в матче на счету Михала Глинки. Сухой матч удалось провести вратарю братиславского клуба Барри Брасту.
КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2016, среда. 21:00 МСК
Слован
Братислава
1 : 0
0:0, 1:0, 0:0
Трактор
Челябинск
1:0
– Глинка (Вопелка) – 23:33 (5x5)
>>>Календарь регулярного чемпионата КХЛ-2016/2017
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ХК Слован
ХК Трактор
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Новости. Хоккей
22 декабря 2016, четверг
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