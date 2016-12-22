Кашпар вернулся в состав московского «Динамо» на матч с «Торпедо»

«Торпедо» и московское «Динамо» назвали составы на матч в Нижнем Новгороде. Встреча начнётся в 19:00 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
«Торпедо»:
Проскуряков (Бирюков);
Фролов — Сёмин — Кицын, Желдаков — Егоршев;
Потапов — Галузин — Макмиллан, Вишневский — Шуленин;
Норман — Грачёв — Эштон, Воробьёв — Осипов;
Жердев — Рассказов — Мозер, Родионычев — Кулёмин.
«Динамо»:
Ерёменко (Лазушин);
Фёдоров — Цветков — Кашпар, Вишневский — Робинсон;
Карсумс — Терещенко — Карпов, Маклюков — Никулин;
Кокарев — Горовиков — Подшендялов, Рылов — Хиетанен;
Сопин — Дугин — Кокуёв, Игумнов, Зайцев.