КХЛ наложила штрафы на нападающего «Югры» Панова и форварда «Адмирала» Райта

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матчей, состоявшихся 21 декабря 2016 года:1. «Амур» — «Югра», время — 39:28: принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Югра»наказание по Правилу 537 г (Удар клюшкой) – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п. 1.14.1. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвернуть его денежному штрафу.2. «Адмирал» — «Барыс», время — 57-я минута: принято решение наложить на нападающего ХК «Адмирал»наказание по Правилу 540 а (Атака в голову или шею) – Малый штраф плюс Дисциплинарный штраф (2 мин. + 10 мин.) – и согласно п. 1.3.1. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.