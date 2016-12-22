Стали известны составы «Спартака» и «Локомотива» на ретроматч

Главные тренеры московского «Спартака» и ярославского «Локомотива» определились с составами команд на ретроматч в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи запланировано на 19:46 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
«Спартак»:
Свенссон (Беспалов);
Провольнев — Гилрой, Глазачев – Стоа – Радил;
Калинин — Дыбленко, Мирнов – Бердников – Стэплтон;
Бондарев – Кириллов, Лещенко – Воронин – Шмелёв;
Сергиенко, Васильев – Бобров – Потапов.
«Локомотив»:
Мурыгин (Судницин);
Гавриков – Любушкин, Тальбо – Контиола – Козун;
Кронвалль – Накладал, Апальков – Локтионов – Аверин;
Пашнин – Черепанов, Картаев – Кадейкин – Ильенко;
Осипов, Галимов – Красковский – Мосалёв, Каюмов.
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