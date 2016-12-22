Яковлев: изменения до дедлайна будут, о приходе Лугина говорить пока рано

Президент «Локомотива»прокомментировал возможные изменения в составе команды перед закрытием трансферного окна, а также возможный приход в команду нападающего«Нападающий Егор Аверин остаётся в команде. Что касается возможных изменений в составе до закрытия трансферного окна, то они будут. Приход форварда «Адмирала» Дмитрия Лугина? Об этом говорить пока рано», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.