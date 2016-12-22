Браун и Дебринкэт не прошли в состав сборной США на МЧМ-2017

Центрфорварди крайний нападающийне примут участия в молодёжном чемпионате мира 2017 года, сообщается на официальном сайте НХЛ.Оба игрока покинули расположение сборной США, которая готовится к турниру. В составе команды осталось 24 хоккеиста, в итоговой заявке после выставочного матча с Чехией останутся 23 человека.Браун, выступающий за «Виндзор» (21 (8+13) очко в 15 играх), был выбран на драфте НХЛ 2016 года «Оттава Сенаторз» под общим 11-м номером. Дебринкэт выступал на МЧМ-2016, завоевав со сборной США бронзовые медали. В текущем сезоне за «Эри Оттерз» он набрал 60 (30+30) очков в 28 матчах.