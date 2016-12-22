Скудра: у Даугавиньша микротравма, плюс он очень слабо играет в последнее время

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра подвёл итоги матча с московским «Динамо» (1:2 ОТ).
«Динамо» с победой. По игре: первая игра после паузы. Все решения, которые мы принимали в игровых моментах, очень слабые. Это одна из наших худших игр по качеству. Ну и, конечно, страдает игра в большинстве. Сложно понять, во что ребята хотят играть в большинстве. Тренируем одно, а на льду играем в другое. Повторюсь, что работа у ребят была, но качество игры сегодня было очень слабое. Овертайм «три на три»? Динамичный овертайм. Наверное, да, это имеет место. Тем более если это международное правило.
У Даугавиньша есть микроповреждение. Однако он очень слабо играет в последнее время, поэтому даже если бы он был здоров, то не факт, что появился бы на льду. Что касается Лёфквиста, то мы применили принцип ротации состава. Аляев в этой же группе
За два первых периода перебросали соперника в два раза. Но тем не менее мы не играли в то, во что мы хотели, в то, что мы тренировали последнюю неделю. Но нельзя сказать, что ребята не работали. У «Динамо» отличная команда. Команда на отличном ходу.
Изменения в составе? Мы не закончили работу. Однозначно будут изменения в атаке. Не факт, что получится. Но сзади у нас хорошая группа игроков, с которыми мы пойдём вперёд», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.