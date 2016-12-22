Скудра: у Даугавиньша микротравма, плюс он очень слабо играет в последнее время

Главный тренер «Торпедо»подвёл итоги матча с московским «Динамо» (1:2 ОТ).«Динамо» с победой. По игре: первая игра после паузы. Все решения, которые мы принимали в игровых моментах, очень слабые. Это одна из наших худших игр по качеству. Ну и, конечно, страдает игра в большинстве. Сложно понять, во что ребята хотят играть в большинстве. Тренируем одно, а на льду играем в другое. Повторюсь, что работа у ребят была, но качество игры сегодня было очень слабое. Овертайм «три на три»? Динамичный овертайм. Наверное, да, это имеет место. Тем более если это международное правило.У Даугавиньша есть микроповреждение. Однако он очень слабо играет в последнее время, поэтому даже если бы он был здоров, то не факт, что появился бы на льду. Что касается Лёфквиста, то мы применили принцип ротации состава. Аляев в этой же группеЗа два первых периода перебросали соперника в два раза. Но тем не менее мы не играли в то, во что мы хотели, в то, что мы тренировали последнюю неделю. Но нельзя сказать, что ребята не работали. У «Динамо» отличная команда. Команда на отличном ходу.Изменения в составе? Мы не закончили работу. Однозначно будут изменения в атаке. Не факт, что получится. Но сзади у нас хорошая группа игроков, с которыми мы пойдём вперёд», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.