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175 лет назад 2016
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Кудашов: «Локомотив» не заслужил победу, играли слабо во всех компонентах

22 декабря 2016, четверг. 22:47. Хоккей
Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов подвёл итоги матча со «Спартаком» (1:2).

«Хотел бы поздравить болельщиков «Спартака» с большим праздником. Получилось хорошее представление и шоу. Да и всех любителей хоккея поздравляю с 70-летием отечественного хоккея. Что касается игры, то мы сегодня не заслужили победу. Играли слабо во всех компонентах: в завершении, в атаке, в обороне. Физически неважно себя чувствовали. Соперник заслужил победу.

У Гаврикова есть ушиб, какие-то смены он пропустил, сыграл через боль. Подробнее говорить сложно, надо сделать снимки. Рафиков с нами в поездке, но приболел», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Локомотив ХК Спартак Алексей Кудашов
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