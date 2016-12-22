Накладал: мне понравился гимн СССР, это было здорово

Защитник ярославского «Локомотива»поделился впечатлениями от ретроматча с московским «Спартаком» (1:2).«Считаю, что игра была неплохая, мы забросили первыми, но не смогли развить преимущество. У нас было очень много голевых моментов, но в третьем периоде нам немного не повезло. Когда забиваешь только один гол, то очень трудно претендовать на победу, и мы знаем, что нам надо больше забивать. Кроме этого, надо меньше удаляться и играть более дисциплинированно.Что касается атмосферы матча, то она была хорошей, но я фокусировался на самом матче. До игры каждый хочет победить. Гимн СССР до матча? Это было здорово, мне нравятся такие вещи. Важно знать свою историю, но наша задача состояла в том, чтобы добыть победу – этого мы сделать не смогли», — передаёт слова Накладала корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.