Радил: поездка на старом автобусе вдохновила игроков «Спартака»

«У нас ещё много важных игр, и это была одна из них. Маркус Свенссон сыграл великолепно, помог нам победить. Первый период, и столько моментов, просто не везло. Мы стараемся действовать так весь сезон, но первый раз наша комбинация прошла. Плей-офф близко для нас, сезон почти заканчивается, много тяжёлых игр ещё впереди. Атмосфера матча мне очень понравилась, начиная с автобуса. Даже эта короткая поездка нас вдохновила сегодня, что мы смогли сделать этот день вдвойне особенным», — сказал Радил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.
Видео прибытия «Спартака» на арену можно также посмотреть здесь.