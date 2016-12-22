Пашнин: вторые периоды губят «Локомотив», не хватает концентрации

Защитник «Локомотива»поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (1:2).«Плохо начали матч, не выполнили тренерскую установку, допустили много потерь. Во втором периоде нас соперник наказал. Атмосфера праздника? Мы больше следили за игрой, чем за праздником. Думаю, болельщикам было приятно.Вроде начинаем хорошо, но вторые периоды нас губят. Не хватает концентрации, делаем ошибки. Мало забили. В третьем периоде «Спартак» ушёл в глухую оборону, трудно было пробиться. Ловили шайбу на себя, сыграли здорово, надо отдать сопернику должное.Много потерь, много удалений. Из-за этого поломали всю свою игру. Силовой приём Козуна? Он молодчик, классно всё сделал», — передаёт слова Пашнина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.