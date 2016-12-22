Назаров: мы провалили начало, потом пришли в себя, но Фаст не дал нам шансов

Главный тренер «Нефтехимика»подвёл итоги матча с ЦСКА, в котором его команда уступила со счётом 1:3.«Интересно было сыграть с сильным противником, командой с хорошим движением. Мы немножко провалили начало, первые минут 10. Потом пришли в себя, но вратарь соперника шансов нам не дал. Бросали, бросали, но забить не смогли. Благодарим ребят, они старались, но, увы, мы проиграли», — цитирует Назарова пресс-служба клуба.