«Каролина» во второй раз за пять дней обыграла «Баффало»

«Каролина Харрикейнз» одолел «Баффало Сэйбрз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «КиБэнк-центре» в Баффало и закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
В первом периоде гости отличились дважды — шайбы на счету Джеффа Скиннера (2-я минута) и Джастина Фолка (18). Хозяева ответили лишь на 46-й минуте — автором гола стал Юхан Ларссон. Однако последнее слово осталось за «Харрикейнз» — на 60-й минуте отличился Себастьян Ахо. Российский защитник «Сэйбрз» Дмитрий Куликов провёл на льду 22 минуты.
Отметим, что команды встречались пять дней назад. Тогда «Каролина» взяла верх над «Баффало» в серии буллитов.