«Коламбус» с Бобровским забросил 7 шайб «Питтсбургу», победив в 11-й раз подряд

«Коламбус Блю Джекетс» продлил свою впечатляющую победную серию до 11 игр. В очередном матче регулярного чемпионата подопечные Джона Тортореллы на своём льду в «Нейшнвайд-Арене» разгромили «Питтсбург Пингвинз» — 7:1.«Пингвины» открыли счёт на 3-й минуте — отличился Сидни Кросби. На 14-й минуте Кэм Аткинсон забросил ответную шайбу. В середине второго периода «Коламбус» забил ещё два гола — отличились Вильям Карлссон (31-я минута) и Скотт Хартнелл (33). В третьем периоде хозяева довели счёт до разгромного благодаря двум голам Хартнелла (43, 47), оформившего хет-трик, а также шайбам Брэндона Саада (44) и Буна Дженнера (44).Российский голкипер «Коламбуса»отразил 25 бросков по своим воротам. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут.