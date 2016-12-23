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«Коламбус» с Бобровским забросил 7 шайб «Питтсбургу», победив в 11-й раз подряд

23 декабря 2016, пятница. 05:44. Хоккей
«Коламбус Блю Джекетс» продлил свою впечатляющую победную серию до 11 игр. В очередном матче регулярного чемпионата подопечные Джона Тортореллы на своём льду в «Нейшнвайд-Арене» разгромили «Питтсбург Пингвинз» — 7:1.

«Пингвины» открыли счёт на 3-й минуте — отличился Сидни Кросби. На 14-й минуте Кэм Аткинсон забросил ответную шайбу. В середине второго периода «Коламбус» забил ещё два гола — отличились Вильям Карлссон (31-я минута) и Скотт Хартнелл (33). В третьем периоде хозяева довели счёт до разгромного благодаря двум голам Хартнелла (43, 47), оформившего хет-трик, а также шайбам Брэндона Саада (44) и Буна Дженнера (44).

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 25 бросков по своим воротам. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут.
НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2016, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
7 : 1 1:1, 2:0, 4:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Кросби (Коул, Шири) – 02:39 (5x5), 1:1 – Аткинсон (Фолиньо, Веннберг) – 13:01 (5x4), 2:1 – Карлссон (Ганье, Андерсон) – 30:14 (5x5), 3:1 – Хартнелл – 32:20 (5x5), 4:1 – Хартнелл (Ганье, Джонсон) – 42:44 (5x5), 5:1 – Саад (Веннберг) – 43:01 (5x5), 6:1 – Дженнер (Дубински, Джонс) – 43:35 (5x5), 7:1 – Хартнелл (Дубински, Саад) – 46:24 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Коламбус Блю Джекетс Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин Сергей Бобровский НХЛ
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