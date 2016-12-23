Шат-аут Шнайдера помог «Нью-Джерси» прервать серию из 7 поражений

«Нью-Джерси Дэвилз» добыл убедительную домашнюю победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Пруденшиал-центре» в Ньюарке и завершилась со счётом 4:0 в пользу «дьяволов». Голы в этом матче на свой счёт записали Пьер-Александр Паренто (8-я минута), Майлз Вуд (14), Адам Хенрик (34) и Кайл Палмьери (59).Голкипер «Нью-Джерси»оформил шат-аут, отразив 16 бросков по своим воротам. Нападающий «Дэвилз» Сергей Калинин провёл на льду 10 минут. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл 21 минуту, нападающий Роман Любимов — 12.Благодаря этой победе «дьяволы» прервали серию из семи поражений.