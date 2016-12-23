«Бостон» обыграл «Флориду», Ягр набрал 1888-е очко в карьере

«Бостон Брюинз» обыграл «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата. Встреча прошла в «Би-Би-энд-Ти-центре» в Санрайзе и закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.В составе победителей отличились Фрэнк Ватрано (23-я минута), Патрис Бержерон (26) и Дэвид Бэйкс (59). Шайбу престижа у проигравших забросил Александр Барков (54), одним из ассистентов которого стал. Благодаря этой результативной передаче чех набрал 1888-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на чистое второе место в истории лиги по этому показателю, опередив Марка Мессье, у которого 1887 очков.