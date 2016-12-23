«Виннипег» одержал волевую победу над «Ванкувером»

«Кэнакс» вышли вперёд на 4-й минуте — отличился Маркус Гранлунд. Победный счёт «Ванкувер» удерживал до самого конца второго периода, когда Патрик Лайне забросил ответную шайбу за «Джетс» (40-я минута). В третьем периоде победу «Виннипегу» принёс дубль Николая Элерса (42, 53) и гол Брайана Литтла (56).
Российский защитник «Ванкувера» Никита Трямкин провёл на льду 14 минут.
Отметим, что два дня назад «Виннипег» уступил «Ванкуверу» с зеркальным счётом — 1:4.
Видео гола Лайне можно посмотреть здесь: https://twitter.com/NHL/status/812159453524946944.